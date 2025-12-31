uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-31
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.31 1ª página Sociedade Encontrado corpo de mulher morta há ...
Encontrado corpo de mulher morta há vários dias em Santa Cita
Autoridades encontraram cadáver de mulher após o alerta de populares - foto O MIRANTE

Encontrado corpo de mulher morta há vários dias em Santa Cita

Vizinhos estranharam o saco de pão pendurado na porta há vários dias e deram o alerta às autoridades. Junto ao corpo de Esmeraldina Rodrigues, já com sinais de decomposição, estava o seu companheiro que sofre de demência.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O corpo de Esmeraldina Rodrigues, de 65 anos, foi encontrado sem vida, ao final da tarde de domingo, 28 de Dezembro, em estado de decomposição, pelos Bombeiros de Tomar e pela Guarda Nacional Republicana (GNR), numa habitação em Santa Cita, concelho de Tomar. Na residência, confirmou a O MIRANTE fonte oficial da GNR, encontrava-se o companheiro da vítima mortal, um homem de 64 anos que apresentava “sinais de desorientação e um discurso incoerente”, tendo sido transportado para o Hospital de Abrantes.
De acordo com a mesma fonte, após análise da GNR, que esteve no local com uma patrulha de posto e elementos do núcleo de investigação de Tomar, foi descartada a hipótese de crime na morte da mulher que “já estaria cadáver há alguns dias”, apresentando “sinais de decomposição”.
O alerta foi dado por populares que não viam a mulher “há alguns dias” e repararam num saco de pão pendurado na porta da habitação do casal que deveria ter sido recolhido, como era habitual. Ao que tudo indica, o companheiro da vítima mortal sofre de demência e não terá tido capacidade para, perante a morte da mulher, accionar os meios de socorro e autoridades. O corpo de Esmeraldina Rodrigues foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Tomar para ser autopsiado.

Encontrado corpo de mulher morta há vários dias em Santa Cita
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...