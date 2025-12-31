uma parceria com o Jornal Expresso

Entroncamento avança com regulamento para atrair médicos de família

A Câmara Municipal do Entroncamento aprovou por unanimidade o início do procedimento de elaboração do Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação de Médicos de Medicina Geral e Familiar no concelho. A medida visa criar condições mais atractivas para a fixação de médicos de família, reforçando a proximidade e a estabilidade dos cuidados de saúde prestados à população. O presidente da câmara, Nelson Cunha, sublinhou que a aposta na fixação de médicos de Medicina Geral e Familiar representa um investimento no futuro do concelho, contribuindo para a coesão social, para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes e para uma resposta de saúde mais eficiente.
Ricardo Antunes (PS), manifestou uma posição favorável à proposta, considerando-a positiva numa perspectiva de médio e longo prazo. Ainda assim, alertou para a necessidade de não perder de vista respostas mais imediatas, defendendo a continuidade de soluções como o Projecto Bata Branca, que poderá permitir uma capacidade de resposta mais rápida às carências existentes. Também o vereador do PSD, Rui Madeira, acompanhou a proposta, reconhecendo a necessidade há muito sentida de atrair médicos de família para o Entroncamento. Contudo, expressou algumas reservas quanto à eficácia dos incentivos por si só, defendendo que a atractividade de profissionais e as suas famílias ao concelho depende igualmente de outros factores, como a qualidade do espaço urbano, equipamentos escolares, desportivos e culturais, a segurança e a imagem da cidade.
Nelson Cunha reconheceu que a fixação de médicos depende de múltiplos factores e que os incentivos financeiros são apenas uma parte da solução. O autarca sublinhou que este regulamento representa um primeiro passo, admitindo que será necessário desenvolver trabalho noutras áreas para tornar o concelho mais atractivo.

