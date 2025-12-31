uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025.12.31

Golegã promove novo rastreio gratuito do cancro da mama

Entre os dias 30 de Dezembro e 8 de Janeiro vai decorrer um novo rastreio gratuito do cancro da mama. O município da Golegã volta a associar-se à Liga Portuguesa Contra o Cancro para uma iniciativa destinada às mulheres do concelho com idades entre os 45 e 74 anos, com o objectivo de reforçar a prevenção e a detecção precoce da doença. O rastreio está integrado no Programa de Rastreio de Base Populacional do Cancro da Mama. A iniciativa vai decorrer entre os dias 30 de Dezembro e 8 de Janeiro, numa unidade móvel da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que estará instalada junto ao Centro de Saúde da Golegã.
As utentes abrangidas pelo programa serão convocadas por carta, onde constam a data e a hora do exame. Contudo, as mulheres que não tenham recebido a convocatória também podem participar, desde que cumpram os critérios de elegibilidade definidos pelo Serviço Nacional de Saúde. Caso não possam comparecer na data que foi atribuída por correspondência, a autarquia indica que poderá sempre remarcar o rastreio.

