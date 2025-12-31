uma parceria com o Jornal Expresso

Jovem apanhado a traficar droga na rua em VFX

Jovem apanhado a traficar droga na rua em VFX

Um jovem de 18 anos foi detido em Vila Franca de Xira por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes. A detenção foi efectuada pela PSP de Vila Franca de Xira e ocorreu no âmbito de um patrulhamento preventivo, quando os agentes abordaram o rapaz, que apresentava indícios de estar a proceder à comercialização de produto estupefaciente. Estaria inclusive a aliciar outros jovens que passavam a perguntar se queriam comprar droga.
Durante a revista sumária realizada ao suspeito, a PSP apreendeu 110 doses individuais de haxixe, seis doses individuais de cocaína e 80 euros em numerário, quantia que se suspeita ser proveniente da actividade ilícita. Nas últimas semanas a PSP tem detido vários suspeitos de tráfico de droga no concelho, a maioria jovens. Um deles, como O MIRANTE noticiou, era um jovem aluno de uma escola de Alverca que além da droga tinha consigo um sabre na mochila.

