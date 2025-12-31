uma parceria com o Jornal Expresso

Linha de Vendas Novas vai ser modernizada

A Infraestruturas de Portugal (IP) consignou, no dia 15 de Dezembro, a empreitada de modernização da Linha de Vendas Novas, num investimento de 120 milhões de euros, integrada num projecto global de 204 milhões destinado a reforçar o transporte ferroviário de mercadorias entre o porto de Sines e a Europa. Em comunicado, a IP adiantou que a intervenção agora consignada representa a fase mais significativa do projecto de modernização desta linha ferroviária, que atravessa vários concelhos do Ribatejo, nomeadamente Coruche, Salvaterra de Magos e Cartaxo, assumindo-se como um eixo estruturante do transporte de carga no sentido Norte–Sul.
Segundo a empresa gestora da infraestrutura ferroviária, a empreitada tem um prazo de execução de 48 meses e permitirá modernizar os 69 quilómetros da Linha de Vendas Novas, incluindo estações, infraestruturas e sistemas de sinalização. Entre os principais trabalhos previstos está a substituição da superestrutura de via, com a utilização de travessas polivalentes de betão e carril 60 E1, bem como o prolongamento e a renovação das estações técnicas de Muge, no concelho de Salvaterra de Magos, e de Agolada e Salgueirinha, em Coruche, além de intervenções nas estações de Lavre e Vidigal e da renovação das restantes seis ao longo do traçado.
A empreitada inclui ainda o tratamento de cerca de 17 quilómetros de plataforma ferroviária, trabalhos de terraplanagem, drenagem e reperfilamento de taludes, a execução de 69 passagens hidráulicas e a intervenção em três pontões metálicos.

