Lutas de boxe na Escola de Polícia em Torres Novas podem levar à expulsão de alunos

Alunos transformaram casa-de-banho numa espécie de ringue de boxe. Vídeos das lutas foram parar às redes sociais e direcção da Escola Prática de Polícia, em Torres Novas, instaurou inquérito e processos disciplinares.