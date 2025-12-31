uma parceria com o Jornal Expresso

Lutas de boxe na Escola de Polícia em Torres Novas podem levar à expulsão de alunos

Alunos transformaram casa-de-banho numa espécie de ringue de boxe. Vídeos das lutas foram parar às redes sociais e direcção da Escola Prática de Polícia, em Torres Novas, instaurou inquérito e processos disciplinares.

Dois alunos da Escola Prática de Polícia, em Torres Novas, foram filmados a lutar num ringue improvisado, com luvas de boxe e em tronco nu, nas casas-de-banho daquele estabelecimento de ensino. A prática, que não estava autorizada, ocorreu entre os dias 15 e 19 de Dezembro, segundo avançou o Correio da Manhã, e resultou na abertura de um inquérito por parte da direcção e na instauração de oito processos disciplinares.
Os alunos envolvidos frequentam o curso de formação de agentes. De acordo com a Direcção Nacional da PSP, o inquérito foi instaurado por existirem “ajuntamentos não autorizados de alunos e da prática de actividades físicas de natureza lúdica fora dos espaços destinados para o efeito e sem o devido enquadramento institucional”, não tendo sido apurados, até ao momento, “outros indícios motivacionais que não os de mera finalidade recreativa”.
Está por isso e para já descartada a hipótese de se tratarem de combates envolvendo apostas ilegais. A mesma fonte esclarece ainda que a abertura de inquérito antecedeu a recepção e conhecimento de qualquer vídeo da luta partilhado nas redes socais, tendo como base relatórios de segurança interna.

