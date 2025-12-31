uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-12-31
Misericórdia de Azambuja alarga cre ...

Misericórdia de Azambuja alarga creche e constrói berçário

A Santa Casa da Misericórdia de Azambuja vai alargar a valência de creche e construir de raiz um berçário. A construção do berçário foi, segundo informação no portal Base.Gov, adjudicada à empresa Construaza por 361.989 euros. A Câmara de Azambuja aprovou e formalizou recentemente a atribuição de 129.622 euros a esta instituição para apoiar as intervenções que vão reforçar uma resposta na área da infância. Segundo a autarquia, este subsídio é atribuído ao abrigo do Regulamento de Apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social e Equiparadas do Concelho de Azambuja, e o montante será transferido em três tranches de igual valor nos anos 2025, 2026 e 2027.

