Novo pontão para garantir acesso a Casais de Revelhos em Abrantes

Município de Abrantes admite que a recuperação da estrutura existente não garante segurança suficiente e já está a preparar o projecto para uma nova travessia, com soluções provisórias em mente durante a obra.

A Câmara Municipal de Abrantes adiantou numa das últimas sessões camarárias que será necessário construir um novo pontão em Casais de Revelhos após os constrangimentos provocados pela depressão Cláudia na estrada de acesso à localidade. A situação foi levantada pelo vereador do PSD, João Morgado, que alertou para a fragilidade de alguns acessos por causa da tempestade, nomeadamente em Casais de Revelhos e na ligação entre Rio de Moinhos e Abrançalha, com o afundamento da Estrada Nacional 3, que liga as localidades. João Morgado questionou o futuro do pontão em Casais de Revelhos, lembrando que tinha sido anunciado pela câmara a requalificação ou construção de uma nova estrutura. Já sobre a EN3, o autarca questionou se foi estudada a alternativa de requalificar a Estrada da Feia, que liga também as duas localidades mencionadas, defendendo a necessidade de um levantamento preventivo dos pontos mais vulneráveis do concelho, para evitar o isolamento de populações e garantir o acesso de meios de socorro.

O presidente da câmara, Manuel Valamatos, confirmou a necessidade de avançar com a construção de um pontão novo, admitindo que uma recuperação da estrutura existente deixaria sempre fragilidades. O autarca explicou que a decisão exige um projecto específico, tendo o vereador João Gomes acrescentado que já está em curso a contratação para a obra e que o município está também a trabalhar na instalação de uma ponte alternativa provisória, de forma a minimizar constrangimentos à população durante a obra. Paralelamente, o pontão existente está a ser alvo de monitorização diária, com acompanhamento técnico especializado.

Manuel Valamatos referiu que estão a ser analisadas alternativas de acessibilidade a Casais de Revelhos, sendo uma delas a requalificação de caminhos existentes e ligações a localidades próximas. “Estamos a falar com o Projecto Homem, porque seria importante requalificar aquele acesso, até porque temos que lá instalar uma conduta nova e podíamos aproveitar e resolver questões de abastecimento de água pública e de acessibilidade. Mas estamos a falar de entidades e espaços privados que requerem acordos, então não existem soluções fáceis”, sublinhou. Em relação à ligação entre Abrançalha e Rio de Moinhos, pela Estrada da Feia, o autarca afirmou que do lado de Rio de Moinhos já foi feita uma intervenção e que falta agora intervir do lado de Abrançalha.