uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-31
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.31 1ª página Sociedade Obra da Loja do Cidadão do Cartaxo ...

Obra da Loja do Cidadão do Cartaxo corre risco de incumprimento do prazo do PRR

Devido a atrasos na obra, o presidente da câmara, João Heitor, admitiu haver risco de incumprimento do prazo do PRR, que finda a 30 de Junho de 2026, apesar dos trabalhos da obra estarem a ser vigiados de perto pela autarquia e estarem agora a decorrer a bom ritmo.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Os atrasos na obra da Loja do Cidadão do Cartaxo estiveram em foco na assembleia municipal, após questões colocadas por deputados de diferentes bancadas sobre o andamento da empreitada e o cumprimento dos prazos definidos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).
Questionado pela deputada Luísa Cordeiro (Chega), o presidente da câmara, João Heitor, confirmou que a obra não está a cumprir os prazos inicialmente previstos, admitindo preocupação com o atraso. O autarca explicou que o município tem acompanhado de perto a intervenção, tendo solicitado vários planos de recuperação, que já foram entregues, estando a obra actualmente a decorrer a bom ritmo. O deputado Sérgio Mesquita Lopes (PSD) questionou se o atraso pode colocar em risco o cumprimento dos prazos do PRR, ao qual João Heitor afirmou que o prazo limite para a conclusão da obra é 30 de Junho de 2026, admitindo que existe tecnicamente o risco de incumprimento caso o ritmo de execução não melhore de forma consistente.
O presidente da câmara revelou ainda que já se realizaram várias reuniões com as entidades envolvidas, incluindo o dono da obra, garantindo que a autarquia está empenhada em encontrar soluções que permitam concluir a Loja do Cidadão dentro dos prazos exigidos. “Não vamos facilitar nada e vamos continuar a insistir, exactamente porque estamos preocupados, mas vamos estar sempre do lado da solução para que a obra aconteça”, sublinhou.
Recorde-se que o sub-empreiteiro e trabalhadores que estão a construir a estrutura da futura Loja do Cidadão do Cartaxo cessaram funções na obra no dia 2 de Julho de 2025, segundo apurou O MIRANTE na altura, mas João Heitor garantiu de imediato o que a empreitada nunca chegou a parar. Em causa estavam desentendimentos entre empreiteiro e sub-empreiteiro por alegada dívida, consequente falta de pagamento aos trabalhadores e queixas de falta de condições de segurança e de trabalho. O projecto está orçamentado em 1,7 milhões de euros, dos quais 1,1 milhões financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O equipamento está a ser construído de raiz na Rua do Jardim e vai centralizar no mesmo espaço a Autoridade Tributária e Aduaneira, o Instituto dos Registos e Notariado, o Instituto da Segurança Social e o Espaço do Cidadão. O projecto pretende ainda tornar o jardim mais aprazível e criar uma ligação pedonal entre a Rua do Jardim e a Avenida João de Deus, facilitando o acesso a esta avenida.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...