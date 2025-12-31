uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-31
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.31 1ª página Sociedade Quatro casos de gripe das aves dete ...

Quatro casos de gripe das aves detectados no mês de Dezembro no distrito de Santarém

Só durante o mês de Dezembro foram detectados 14 focos de gripe das aves, quatro dos quais no distrito de Santarém.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A gripe das aves foi detectada numa exploração comercial no distrito de Santarém e numa ave selvagem em Vila Real, subindo para 54 o número de casos confirmados este ano, indicou a Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). Segundo os últimos dados divulgados pela DGAV, foi confirmado um foco de gripe das aves numa exploração comercial de galinhas poedeiras em Tomar, distrito de Santarém, e outro numa gaivota-de-patas-amarelas (ave selvagem) em Vila Real.
O subtipo identificado foi o H5N1, o mais comum em Portugal. Portugal soma, desde o início do ano, 54 casos de gripe aviária. Só este mês, foram detectados 14 focos, quatro dos quais no distrito de Santarém. A transmissão do vírus para humanos acontece raramente, tendo sido reportados casos esporádicos em todo o mundo. Contudo, quando ocorre, a infecção pode levar a um quadro clínico grave. A DGAV tem vindo a alertar para o “alto risco de disseminação” da gripe aviária e determinou o confinamento das aves domésticas em todo o território do continente. Por outro lado, proibiu a realização de feiras, mercados, exposições e concursos de aves de capoeira e aves em cativeiro.
Nas zonas de protecção e vigilância, é proibida a circulação de aves a partir de estabelecimentos aí localizados, o repovoamento de aves de espécies cinegéticas, feiras, mercados e exposições e a circulação de carne fresca a partir de matadouros ou estabelecimentos de manipulação de caça. É igualmente proibida a circulação de ovos para consumo humano e de subprodutos de animais obtidos de aves detidas a partir de estabelecimentos localizados nestas zonas.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...