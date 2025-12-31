Reparação de cais e pontões fluviais em VFX vai ficar mais barato que o previsto

Ao fim de quase um ano após a depressão Martinho ter destruído parte da marina de Vila Franca de Xira e deixado em mau estado vários outros pontões náuticos por todo o concelho, vão avançar as obras de reparação nestas estruturas por um valor de 222.640 euros.