Santarém reforça inclusão social com projectos CLDS 5G

No distrito de Santarém estão implementados dezoito Contratos Locais de Desenvolvimento Social de 5.ª geração, que actuam nos eixos do emprego, infância, envelhecimento activo e intervenção social.

O distrito de Santarém concentra 18 projectos CLDS 5G, num investimento superior a nove milhões de euros. Os projectos do programa Contratos Locais de Desenvolvimento Social de 5.ª geração (CLDS 5G), com duração de 48 meses, actuam nos eixos do emprego, infância, envelhecimento ativo e intervenção social, através de acções como capacitação de desempregados, acompanhamento de crianças e jovens, dinamização de redes de vizinhança sénior e apoio imediato a famílias em situação de emergência social. Apesar da coordenação municipal, a execução é assegurada por instituições particulares de solidariedade social (IPSS), associações e organizações não-governamentais locais, garantindo “proximidade, continuidade e acompanhamento diário” junto de famílias, idosos, jovens e população migrante, revelou a directora distrital da Segurança Social, Paula Carloto. Entre as respostas consideradas mais inovadoras, Paula Carloto destacou os Gestores da Infância, os Gestores 60+, os Fóruns de Envelhecimento e os mecanismos de resposta rápida em emergência social, iniciativas que “têm reforçado o trabalho em rede, reduzido o isolamento e melhorado o acesso a serviços essenciais”.

Segundo a responsável, o CLDS 5G “combate a pobreza e a exclusão social, reforça a coesão territorial e protege os públicos mais vulneráveis”, estando alinhado com a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, a Garantia para a Infância e o Plano de Envelhecimento Activo. “A construção de uma Segurança Social mais moderna, ágil e próxima depende essencialmente das pessoas que a servem”, afirmou Paula Carloto, sublinhando o papel dos trabalhadores do Centro Distrital de Santarém “pela dedicação diária e pela capacidade de transformar políticas públicas em respostas concretas que mudam vidas”.