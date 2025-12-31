uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025.12.31 1ª página Sociedade Secundária Gago Coutinho de Alverca ...

Secundária Gago Coutinho de Alverca de luto pela morte de Vítor Sardo 

Morreu Vítor Manuel Reis Sardo, figura estimada da comunidade escolar de Alverca e que era assistente operacional na Secundária Gago Coutinho. Na última reunião da Câmara de Vila Franca de Xira os autarcas realizaram um minuto de silêncio em sua memória, aprovando um voto de pesar a ser dirigido aos familiares. Uma morte que causou “profunda consternação”, referiu Marina Tiago, vice-presidente do município.
Vítor Sardo morreu aos 67 anos. Foi guarda nocturno na Escola Gago Coutinho, onde entrou no quadro da escola nos anos 90 e nos quadros da câmara em 2020, no âmbito da delegação de competências da educação nos municípios. Nascido no concelho da Azambuja, “foi um profissional reconhecido e apreciado, que será recordado com saudade pelos profissionais e alunos com quem se cruzou ao longo de três décadas”, lamentou Marina Tiago.

