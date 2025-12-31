uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-12-31
Tomar assume gestão de imóveis públicos para habitação apoiada

A Câmara de Tomar assinou um acordo que lhe permite assumir a gestão de quatro imóveis do Estado actualmente sem utilização. A cerimónia decorreu no Palácio Nacional de Queluz, em Sintra, e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão (PSD).
Os imóveis em causa correspondem a antigas casas de função situadas na Rua Diogo de Arruda que vão passar a ser utilizadas para arrendamento apoiado, criando novas soluções habitacionais para famílias com maiores dificuldades no acesso à habitação. A iniciativa insere-se no processo de descentralização promovido pelo Governo e foi organizada pelo Ministério das Finanças, através da empresa pública ESTAMO. No total, foram assinados 20 acordos com municípios de todo o país, com o objectivo de valorizar património público devoluto e colocá-lo ao serviço das populações.

