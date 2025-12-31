uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
O Mirante Online
Um morto e sete feridos em acidente na A1 na zona de Alcanena

Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas na sequência de um acidente que envolveu na noite de sábado, 27 de Dezembro, sete automóveis na A1 em Alcanena, que levou à interrupção da circulação no sentido norte-sul. Segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), da colisão entre sete veículos ligeiros resultou uma vítima mortal e sete feridos considerados ligeiros, entretanto encaminhados para o hospital. O acidente ocorreu pelas 20h11 ao quilómetro 104 da A1 e obrigou ao corte da circulação no sentido norte-sul.

