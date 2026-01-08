Azambuja dá prenda de Natal a 28 associações do concelho

Município de Azambuja distribuiu um total de 70 mil euros por diversas colectividades, no âmbito do Regulamento de Apoio ao Associativismo.

A Câmara Municipal de Azambuja encerrou o ano 2025 com a entrega de subsídios anuais a 28 colectividades do concelho, num montante global de 70 518 euros. A cerimónia decorreu na noite de 29 de Dezembro, no Auditório Municipal Páteo do Valverde, em Azambuja, com a presença do presidente e vereadores da câmara municipal, de vários presidentes de juntas e de dirigentes das associações contempladas.

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS), realçou o papel assumido pelas colectividades na dinamização sociocultural das comunidades, em todo o concelho, deixando palavras de reconhecimento e de incentivo aos muitos voluntários que mantêm vivas e activas as associações. A atribuição destes apoios financeiros é concedida no âmbito do Regulamento de Apoio ao Associativismo, ao abrigo do qual foram apresentadas as candidaturas por parte das colectividades. A título de curiosidade, refira-se que a Casa do Povo de Aveiras de Cima foi a que recebeu o maior montante, no valor de 5.095€, sendo a única colectividade com um apoio acima da fasquia dos 5 mil euros.