uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-08
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.08 1ª página Cultura e Lazer Azambuja dá prenda de Natal a 28 as ...
Azambuja dá prenda de Natal a 28 associações do concelho
Silvino Lúcio entregou subsídios a colectividades, entre as quais a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Azambuja - FOTO – CM Azambuja

Azambuja dá prenda de Natal a 28 associações do concelho

Município de Azambuja distribuiu um total de 70 mil euros por diversas colectividades, no âmbito do Regulamento de Apoio ao Associativismo.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara Municipal de Azambuja encerrou o ano 2025 com a entrega de subsídios anuais a 28 colectividades do concelho, num montante global de 70 518 euros. A cerimónia decorreu na noite de 29 de Dezembro, no Auditório Municipal Páteo do Valverde, em Azambuja, com a presença do presidente e vereadores da câmara municipal, de vários presidentes de juntas e de dirigentes das associações contempladas.
O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS), realçou o papel assumido pelas colectividades na dinamização sociocultural das comunidades, em todo o concelho, deixando palavras de reconhecimento e de incentivo aos muitos voluntários que mantêm vivas e activas as associações. A atribuição destes apoios financeiros é concedida no âmbito do Regulamento de Apoio ao Associativismo, ao abrigo do qual foram apresentadas as candidaturas por parte das colectividades. A título de curiosidade, refira-se que a Casa do Povo de Aveiras de Cima foi a que recebeu o maior montante, no valor de 5.095€, sendo a única colectividade com um apoio acima da fasquia dos 5 mil euros.

Azambuja dá prenda de Natal a 28 associações do concelho
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...