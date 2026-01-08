uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2026.01.08 Cultura e Lazer Biblioteca Municipal do Carregado

Biblioteca Municipal do Carregado encerrada em Janeiro

O Pólo do Carregado da Biblioteca Municipal de Alenquer vai estar encerrado ao público durante todo o mês de Janeiro. Segundo a Câmara de Alenquer, esta interrupção temporária insere-se num processo de melhoria da experiência da comunidade, estando prevista a criação de uma infraestrutura diferente e melhorada, com vista ao reforço da qualidade do serviço público prestado. A nova localização será divulgada oportunamente.
Durante este período, os utilizadores poderão recorrer às Bibliotecas Municipais de Alenquer e da Merceana, nos respectivos horários de funcionamento. O município de Alenquer promete ser breve e lamenta os eventuais transtornos causados.

