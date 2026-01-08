Euterpe Alhandrense recebe Concerto de Ano Novo

O auditório da Sociedade Euterpe Alhandrense recebe o Concerto de Ano Novo, interpretado pela Banda Sinfónica da Sociedade Euterpe Alhandrense, sob a direcção do maestro Armindo Luís. O espectáculo está agendado para 11 de Janeiro, pelas 17h00, e promete um formato diferente dos tradicionalmente associados a esta época, reunindo obras de diferentes estilos e períodos, do reportório clássico e romântico à música popular e de cariz revolucionário. São convidados os solistas Lucília Jesus, Susana Teixeira e Frederico Projecto. A entrada é livre.