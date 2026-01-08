uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-08
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.08 1ª página Cultura e Lazer Euterpe Alhandrense recebe Concerto ...

Euterpe Alhandrense recebe Concerto de Ano Novo

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O auditório da Sociedade Euterpe Alhandrense recebe o Concerto de Ano Novo, interpretado pela Banda Sinfónica da Sociedade Euterpe Alhandrense, sob a direcção do maestro Armindo Luís. O espectáculo está agendado para 11 de Janeiro, pelas 17h00, e promete um formato diferente dos tradicionalmente associados a esta época, reunindo obras de diferentes estilos e períodos, do reportório clássico e romântico à música popular e de cariz revolucionário. São convidados os solistas Lucília Jesus, Susana Teixeira e Frederico Projecto. A entrada é livre.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...