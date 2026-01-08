uma parceria com o Jornal Expresso

Município apoia obras no Rancho Folclórico do Carregado

O executivo municipal de Alenquer aprovou a atribuição de um apoio pontual no valor de dois mil euros ao Rancho Folclórico do Carregado, destinado a comparticipar as despesas inerentes à realização de obras de melhoria na cozinha e nas instalações sanitárias do edifício sede da colectividade. De acordo com a autarquia, o Rancho Folclórico do Carregado é uma associação legalmente constituída que tem desempenhado um papel importante na preservação das tradições locais, bem como no desenvolvimento formativo, cultural e recreativo dos jovens da freguesia onde se insere.
As obras agora apoiadas têm como objectivo melhorar as condições das instalações, permitindo à colectividade reforçar a promoção do encontro, do entretenimento, da tradição e da prática recreativa junto da população.

