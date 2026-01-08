“Vaivém” leva música e teatro para a infância à Central do Caldeirão

O Lupa Grupo de Teatro apresenta em Torres Novas espectáculos para escolas e para o público em geral, propondo uma viagem sensível pelo universo emocional das crianças.

O espectáculo “Vaivém”, do Lupa Grupo de Teatro, chega à Black Box da Central do Caldeirão nos dias 16 e 17 de Janeiro, com sessões dedicadas ao público escolar e uma apresentação aberta ao público em geral, cruzando música, teatro e imaginação para reflectir sobre amizade, empatia e identidade na infância.

As sessões escolares realizam-se no dia 16 de Janeiro, às 10h00 e 14h30, com participação gratuita, enquanto a sessão para o público geral acontece no dia 17 de Janeiro. A partir do recreio, espaço simbólico onde o mundo da criança acontece, “Vaivém” acompanha um grupo de amigos numa viagem ao interior das emoções, dos conflitos, das diferenças e dos medos, mostrando como o crescimento é mais fácil quando vivido em conjunto.

Criado colectivamente pelo Lupa Grupo de Teatro, o espectáculo nasceu no contexto do Projecto PARTIS, em colaboração com a Orquestra de Afectos, resultando de um mergulho sensível na infância individual e colectiva. Em palco estão André Cotrim, Daniela Leal, João Pedro Amaro, Nádia Nogueira, Susana Mendonça e Zé Pedro Alfaiate, que dão vida a uma proposta artística próxima do universo infantil e pensada para estimular a reflexão e a partilha.