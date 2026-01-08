Alpiarça acolheu torneio de preparação de atletismo

A Nave Desportiva de Alpiarça recebeu um Torneio de Preparação com um conjunto de provas técnicas de atletismo. A competição, organizada pela Associação de Atletismo de Santarém, contou com a presença de cerca de cinquenta atletas em representação de nove clubes filiados.

Os vencedores foram: Triplo Fem. Bruna Ferreira (JD Almansor); 60 M Barr Fem. - Luna Rodrigues (CP Alcanena); Quadruplo Sub 14 Masc. - Jorge Pereira (JD Almansor); Altura Masc. - Pedro Santos (JD Almansor); 60 M Barr. Sub 20 Masc. - João Abreu Vieira (GA Fátima); 60 M Barr. Sub 18 Masc. - Sebastião Manuel (AEA Cartaxo); Triplo Sub 16 Masc. - Bernardo Durão (CP Alcanena); Triplo Sub 16 Fem. - Madalena Guerra (GA Fátima); 60 M Barr. Sub 16 Masc. - Gustavo Fialho (AEA Cartaxo); 60 M Barr. Sub 16 Fem. - Mariana Formiga (UDZ Alta); 60 M Sub 14 Masc. - Duarte Cristóvão (AEA Cartaxo); 60 M Sub 14 Fem. - Margarida Gaspar (AEA Cartaxo).