uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-08
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.08 1ª página Desporto Alpiarça acolheu torneio de prepara ...

Alpiarça acolheu torneio de preparação de atletismo

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Nave Desportiva de Alpiarça recebeu um Torneio de Preparação com um conjunto de provas técnicas de atletismo. A competição, organizada pela Associação de Atletismo de Santarém, contou com a presença de cerca de cinquenta atletas em representação de nove clubes filiados.
Os vencedores foram: Triplo Fem. Bruna Ferreira (JD Almansor); 60 M Barr Fem. - Luna Rodrigues (CP Alcanena); Quadruplo Sub 14 Masc. - Jorge Pereira (JD Almansor); Altura Masc. - Pedro Santos (JD Almansor); 60 M Barr. Sub 20 Masc. - João Abreu Vieira (GA Fátima); 60 M Barr. Sub 18 Masc. - Sebastião Manuel (AEA Cartaxo); Triplo Sub 16 Masc. - Bernardo Durão (CP Alcanena); Triplo Sub 16 Fem. - Madalena Guerra (GA Fátima); 60 M Barr. Sub 16 Masc. - Gustavo Fialho (AEA Cartaxo); 60 M Barr. Sub 16 Fem. - Mariana Formiga (UDZ Alta); 60 M Sub 14 Masc. - Duarte Cristóvão (AEA Cartaxo); 60 M Sub 14 Fem. - Margarida Gaspar (AEA Cartaxo).

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...