 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2026-01-08
Edição de 2026.01.08 1ª página Desporto João Nuno Baptista sobe ao pódio na ...

João Nuno Baptista sobe ao pódio na São Silvestre de Lisboa

O triatleta João Nuno Baptista, do Clube de Natação de Torres Novas, alcançou o terceiro lugar na 18.ª edição da São Silvestre de Lisboa, uma das provas mais emblemáticas do calendário nacional de atletismo. Na vertente feminina, Maria Tomé, também atleta do Clube de Natação de Torres Novas, terminou a prova em 4.º lugar. Os vencedores da corrida foram dois atletas do Sport Lisboa e Benfica, Isaac Nader, campeão do mundo dos 1.500 metros, e Salomé Afonso, que revalidaram o título alcançado na edição anterior. A prova obteve um recorde de inscrições, com 15.000 participantes e um máximo histórico de participação feminina de 39%.

