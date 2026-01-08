uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
2026-01-08
Santarém Basket segue em frente na 2ª Divisão Nacional feminina
Plantel entra em campo com ambição de consolidar primeiro lugar da série - FOTO - SBC

A equipa sénior feminina do Santarém Basket garantiu o apuramento para a segunda fase do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, ao vencer a equipa do Unidos do Tortosendo por 68-41. As escalabitanas mantêm o primeiro lugar da Série A-Sul quando faltam dois jogos para concluir a primeira fase. Na próxima jornada, o Santarém Basket visita o Chamusca Basket, num dérbi distrital marcado para sábado, 10 de Janeiro, pelas 16h30, no Pavilhão da Escola da Chamusca.

