Tomar recebe Final Four da Taça de Portugal de hóquei em patins

Tomar vai receber nos dias 25 e 26 de Abril de 2026, a Final Four da Taça de Portugal em hóquei em patins, em masculinos e femininos. A escolha da cidade para a competição, que terá lugar no Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, resulta de um protocolo celebrado entre a Federação de Patinagem de Portugal e a Câmara Municipal de Tomar. Nos últimos anos, Tomar tem afirmado a sua capacidade organizativa, tendo acolhido entre 2021 e 2023 a Elite Cup e neste último ano ainda a Supertaça e a Final Four da Taça de Portugal, conquistada pelo Sporting Clube de Tomar.
A edição de 2026 da Taça de Portugal reunirá as quatro melhores equipas apuradas nos quartos-de-final, agendados para os dias 14 e 15 de Março. A apresentação oficial da Final Four e o sorteio dos encontros estão previstos para o mês de Março, após estarem definidas as equipas finalistas.

