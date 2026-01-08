uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2026-01-08
Economia Atrasada conclusão de obras em urba ...

Atrasada conclusão de obras em urbanização da Póvoa de Santa Iria

Promotor solicitou a prorrogação do prazo da empreitada por mais 23 meses, o que foi aceite pela Câmara de Vila Franca de Xira.

A conclusão das obras de urbanização das fases 2 e 3 do loteamento das Marinhas do Mulato e Telhal, na Avenida das Salinas na Póvoa de Santa Iria, vai demorar mais do que o previsto, depois do promotor ter solicitado a prorrogação do prazo por mais 23 meses. Os projectos das obras de urbanização foram aprovados em reunião de câmara a 25 de Março de 2015 e foi prestada uma caução de garantia bancária pelo empreiteiro no valor de 2.902.313 euros. Em Setembro de 2021, a execução das obras foi organizada em três fases, com um prazo global de 45 meses. A primeira fase ficou concluída e foi recebida provisoriamente em Janeiro de 2023. No entanto, o promotor apresentou no final do ano passado dois requerimentos nos quais solicita a extensão do prazo para concluir as fases 2 e 3. O pedido aponta a necessidade de mais 23 meses para finalizar os trabalhos em falta. No mesmo requerimento, que foi aprovado na última reunião de câmara, é apresentada a estimativa orçamental das intervenções ainda por executar: cerca de 189 mil euros para a fase 2 e mais de 394 mil euros para a fase 3.

