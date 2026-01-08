Concurso para apoiar o investimento empresarial no sector do espaço

Objectivo da iniciativa do CENTRO 2030 é aumentar a transferência tecnológica entre o sistema científico e o tecido empresarial regional.

O Programa Regional do Centro (CENTRO 2030) abriu um concurso para apoiar o investimento empresarial com ligação ao sector espacial, alargando a capacidade produtiva regional a sectores com grande potencial para a liderar a sua transformação tecnológica.

Com uma dotação de 5 milhões de euros de fundos europeus, pretende-se alargar as oportunidades de financiamento e apoio a ‘startups’ e a projectos de inovação empresarial, contribuindo para aumentar as interacções entre as empresas e o sistema científico e tecnológico e acelerando os processos de transformação e intensificação tecnológica.

Segundo Isabel Damasceno, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, I.P. (CCDR Centro), “o sector do espaço é uma das prioridades da estratégia regional de especialização inteligente com maior potencial para afirmar a região a nível internacional e promover o arrastamento da economia regional, através da criação de produtos e serviços de alto valor acrescentado e de empregos qualificados com elevadas remunerações”.

A região tem já um importante potencial neste sector, associado à capacidade de produzir conhecimento científico e desenvolver tecnologia e também associado à formação de recursos humanos altamente qualificados, mas é ainda reduzido o número de empresas da região especializadas no sector espacial e é limitada a transferência tecnológica entre o sistema científico e o tecido empresarial regional.