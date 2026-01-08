uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-08
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.08 1ª página Economia Consumo de energia eléctrica atinge ...

Consumo de energia eléctrica atinge máximo histórico em 2025

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O consumo de energia eléctrica abastecido a partir da rede pública atingiu em 2025 o valor mais elevado de sempre no Sistema Eléctrico Nacional (SEN), de acordo com dados divulgados pela Redes Energéticas Nacionais (REN). O consumo foi de 53,1 TWh (Terawatt-hora) no conjunto do ano, o que é 3,2% superior ao registado no ano anterior ou 2,3% ajustado dos efeitos da temperatura e número de dias úteis, de acordo com a REN.
A produção renovável foi de 37 TWh, um novo máximo histórico, tendo correspondido a 68% do consumo, “em linha com os 70% verificados no ano anterior, mesmo considerando as restrições técnicas impostas sobre a produção de electricidade para salvaguarda da segurança de abastecimento do SEN no período imediatamente após o apagão de 28 de Abril”.
Olhando para os diferentes tipos de energia renovável, a produção hidráulica representou 27% do consumo nacional, a eólica 25%, a solar 11% e a biomassa 5%. A produção não renovável foi “praticamente toda a gás natural” e totalizou 7,9 TWh, 54% acima do ano anterior que “tinha registado um valor particularmente baixo, representando 15% do consumo nacional”.
A produção a gás natural tem tido menos expressão “devido à crescente disponibilidade de energia renovável e ao recurso à importação de Espanha”, salienta a REN. Em 28 de Abril de 2025, um corte generalizado no abastecimento eléctrico deixou Portugal continental, Espanha e Andorra praticamente sem electricidade, bem como uma parte do território de França.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...