 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2026-01-08
Edição de 2026.01.08 1ª página Economia Encontro de Turismo de Coruche reún ...

Encontro de Turismo de Coruche reúne agentes do sector para definir estratégias

O futuro do turismo em Coruche estará em debate no IV Encontro de Turismo, marcado para 19 de Janeiro. O encontro pretende gerar ideias, reforçar a cooperação e identificar novas oportunidades para o sector.

O Observatório do Sobreiro e da Cortiça recebe no dia 19 de Janeiro, entre as 15h00 e as 18h00, o IV Encontro de Turismo de Coruche, iniciativa que se afirma como espaço estratégico de reflexão, partilha e construção de caminhos para o futuro do turismo no concelho.
Promovido pela Câmara de Coruche, o encontro reunirá empresários, especialistas, agentes turísticos, associações, academia e decisores públicos, num programa centrado nas tendências, nos desafios e nas oportunidades do sector em 2026. O turismo de natureza, a valorização da Estrada Nacional 2 enquanto eixo de promoção do interior e a criação de novas dinâmicas económicas e de desenvolvimento territorial estarão entre os principais temas em debate.
O programa integra diversas intervenções que percorrem dimensões estratégicas do turismo em Coruche, desde a apresentação da agenda municipal e da participação do Concelho na BTL -Lisbon Travel Market 2026, à valorização do turismo de natureza através da Rede Municipal de Percursos Pedestres, passando pela importância da Estrada Nacional 2 na promoção do interior do País. A análise das tendências do sector e a identificação de novas oportunidades de negócio completam um painel concebido para apoiar a tomada de decisão e estimular a cooperação entre os agentes do sector.
A sessão de abertura contará com a presença de representantes da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, seguindo-se a intervenção de Susana Cruz, vice-presidente e vereadora do pelouro do turismo da Câmara de Coruche, que apresentará a estratégia municipal para 2026.
A participação no IV Encontro de Turismo de Coruche é gratuita, mediante inscrição obrigatória, e está aberta a agentes turísticos, empresas, associações e a todos os interessados. As inscrições devem ser efectuadas até às 12h00 de 19 de Janeiro, através de formulário disponibilizado online disponibilizado pelo município.

