O Mirante
 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2026-01-08
Feira de Janeiro de Mação adiada para 25 de Janeiro

Realizada habitualmente no terceiro fim de semana do mês, a alteração da data da Feira de Janeiro de Mação deve-se à realização das eleições presidenciais.

A Feira de Janeiro de Mação, a primeira das quatro feiras anuais da vila, vai realizar-se este ano no dia 25 de Janeiro, uma semana mais tarde do que é habitual. O adiamento deve-se à realização das eleições presidenciais, marcadas para 18 de Janeiro. Tradicionalmente realizada no terceiro domingo do mês, a feira marca o arranque do calendário anual de feiras em Mação e, apesar da alteração de data, a edição deste ano mantém intacto o espírito e a diversidade que caracteriza o certame. Ao longo de todo o dia, os visitantes poderão encontrar árvores de fruto e plantas, produtos hortícolas da época, roupa, calçado e ferramentas, entre outros artigos, distribuídos pelo Largo Infante D. Henrique (Largo da Feira), Largo dos Bombeiros e Praça Gago Coutinho.
Para além da Feira de Janeiro, Mação acolhe anualmente mais três feiras tradicionais que fazem parte da identidade cultural do concelho: a Feira dos Ramos, no domingo de Ramos, a Feira de Santo Aleixo, no terceiro domingo de Julho, e a Feira dos Santos, no feriado de 1 de Novembro.

