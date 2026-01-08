uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-08
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.08 1ª página Política Almeirim mantém isenção das taxas d ...

Almeirim mantém isenção das taxas de esplanadas

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara de Almeirim decidiu prolongar a isenção das taxas de utilização do espaço público para esplanadas. Esta medida vai vigorar até 30 de Junho de 2026, mas o município avisa que a decisão pode ser alterada a qualquer momento ou serem implementadas outras medidas de acordo com a avaliação da situação a cada momento. O município justifica o prolongamento deste benefício com o facto de subsistirem dificuldades no sector da restauração, agora relacionados com a guerra na Rússia/Ucrânia e Israel/Hamas, que motivaram a subida da taxa de inflação. Recorde-se que a autarquia tinha decidido implementar a isenção das taxas de esplanadas aquando da pandemia de Covid-19.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...