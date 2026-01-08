uma parceria com o Jornal Expresso

Concurso para obras de eficiência energética

Concurso para obras de eficiência energética

A Câmara de Alenquer aprovou a autorização de despesa e a abertura do procedimento de concurso público para a empreitada de implementação de medidas de eficiência energética no Complexo Municipal da Barnabé, investimento que visa melhorar o desempenho energético e a sustentabilidade daquele equipamento municipal. A empreitada tem um prazo de execução de 45 dias e um preço base fixado em 257.456 euros, ao qual acresce IVA à taxa legal de 6%. A câmara deliberou adoptar o procedimento por concurso público, sem publicação internacional, uma vez que o valor do contrato é inferior ao limite estabelecido, não estando prevista a adjudicação por lotes. Segundo a autarquia, esta intervenção insere-se numa estratégia de melhoria da eficiência energética dos edifícios municipais, contribuindo para a redução dos consumos, para a sustentabilidade ambiental e para a valorização do património público do concelho.

