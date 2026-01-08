Ferreira do Zêzere reforça meios

A Câmara de Ferreira do Zêzere adquiriu uma nova mini giratória, equipamento que vem reforçar a capacidade operacional dos serviços municipais. De acordo com a informação prestada pelo município, a nova máquina permitirá uma intervenção mais rápida, eficiente e segura em vários tipos de trabalhos no terreno, incluindo pequenas escavações, abertura e manutenção de valetas, conservação de infraestruturas, gestão de águas pluviais e melhorias na rede viária. O município destaca ainda que, devido à sua dimensão compacta e versatilidade, a mini giratória possibilita uma actuação mais precisa, sobretudo em locais de difícil acesso, facilitando a execução de tarefas que exigem maior detalhe técnico. A autarquia sublinha que este investimento insere-se numa estratégia de melhoria contínua dos serviços prestados à população e de gestão eficiente dos recursos públicos.