Plano de pormenor prevê investiment ...

Plano de pormenor prevê investimento de 200 milhões em Aveiras de Cima

Documento prevê a intervenção numa área total de cerca de 300 hectares, com a instalação de várias infraestruturas empresariais e áreas residenciais, designada “Aveiras Eco Valley”.

A Câmara de Azambuja formalizou a concretização do Plano de Pormenor de Aveiras de Cima Norte, que viabiliza investimentos estimados em 200 milhões de euros, disse à agência Lusa o presidente do município, Silvino Lúcio (PS). Em causa está a concretização, por entidades privadas, de um plano de pormenor que abrange a freguesia de Aveiras de Cima e que prevê a intervenção numa área total de cerca de 300 hectares, com a instalação de várias infraestruturas empresariais e áreas residenciais, designada “Aveiras Eco Valley”.
“É uma nova centralidade, uma oportunidade para trazer mais riqueza, mais trabalho para o concelho, captar mais-valias”, afirmou à Lusa o presidente da Câmara Municipal de Azambuja. Segundo explicou Silvino Lúcio, o recurso ao instrumento do plano de pormenor “permite avançar mais rapidamente com a alteração da utilização dos solos”, uma vez que a revisão do Plano Director Municipal (PDM) ainda se encontra em fase final e “deverá demorar ainda mais um ano a ser submetido ao Conselho de Ministros”.
No entanto, Silvino Lúcio reconheceu que o desenvolvimento daquela zona levanta também preocupações a nível das necessidades de habitação para quem pretende ir para ali viver. “Estamos a tentar já há uns anos que as casas devolutas dos guardas prisionais de Vale de Judeus e de Alcoentre passem para a posse do município, para as recuperarmos e colocarmos no mercado, com renda apoiada ou acessível, mas não está fácil esse procedimento”, lamentou. Nesse sentido, o autarca de Azambuja referiu que já convidou o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, para visitar o concelho e avaliar os imóveis devolutos do Estado que poderiam ser reabilitados.
Relativamente à calendarização para a concretização do Plano de Pormenor, Silvino Lúcio explicou que os promotores “estão prestes a iniciar os trabalhos”, faltando apenas o pagamento das taxas municipais necessárias para o arranque formal dos projectos. Além deste projecto, o autarca indicou que está também em fase avançada um outro investimento de grande dimensão na estrada para Alcoentre, envolvendo operadores da área da logística e da distribuição, com um valor estimado entre 80 e 90 milhões de euros. “O território vai sofrer uma transformação profunda, com uma grande bolsa de emprego, algo que faz muita falta ao concelho, à região e ao país”, salientou.

