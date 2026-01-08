Tensão entre presidente da assembleia municipal e vereador da Câmara de Sardoal

Conflito entre Jorge Gaspar, presidente da Assembleia Municipal de Sardoal, e Pedro Duque, vereador do PS na câmara municipal, deu-se na sequência de declarações feitas pelo vereador em reunião do executivo sobre a ausência no congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

A última sessão da Assembleia Municipal de Sardoal ficou marcada por um momento de tensão política entre Jorge Gaspar (PSD), presidente da assembleia, e Pedro Duque, vereador do PS na câmara municipal. A discussão política surgiu na sequência de declarações proferidas pelo vereador da oposição do executivo municipal, em reunião de câmara no dia 23 de Dezembro, sobre a ausência de representação da Assembleia Municipal de Sardoal no último Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

O presidente da Assembleia Municipal de Sardoal considerou inaceitável que Pedro Duque avalie a sua conduta, rejeitando classificações atribuídas pelo vereador do PS, referindo-se ao presidente da assembleia como tendo tido actos de “egocentrismo” e “sobranceria”.

Pedro Duque respondeu afirmando que as suas palavras reflectiram apenas uma opinião pessoal e institucional, “sem qualquer intenção ofensiva”, defendendo o direito à crítica política. O vereador socialista recordou posições anteriores onde já tinha apontado excessos na actuação da presidência da assembleia municipal, sublinhando que tal não coloca em causa o carácter pessoal do presidente da mesma.