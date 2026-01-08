uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-08
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.08 1ª página Política Vila Franca de Xira ajusta orçament ...

Vila Franca de Xira ajusta orçamento em 10 milhões para realizar obra

Alteração ao orçamento municipal motivada por concursos para novas piscinas de Vialonga e intervenções no parque escolar do concelho de Vila Franca de Xira.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara de Vila Franca de Xira aprovou uma alteração ao orçamento que resulta numa diminuição da dotação total em 10 milhões de euros, com o objectivo de reflectir ajustamentos nas operações candidatadas a financiamento e na reprogramação temporal de obras e investimentos cofinanciados. A operação foi feita ainda antes da aprovação do orçamento para o próximo ano.
Segundo a autarquia, as alterações prendem-se sobretudo com a necessidade de adequar o calendário físico e financeiro de várias empreitadas, em função de constrangimentos técnicos, administrativos e judiciais, bem como da antecipação de alguns projectos estratégicos.
Entre as intervenções com maior impacto destaca-se a remodelação e ampliação da Escola EB 2,3+S de Vialonga, cuja execução passará a ser feita em duas fases. Esta solução resulta da necessidade de instalar uma escola provisória em módulos metálicos no campo desportivo, como O MIRANTE noticiou, local onde decorrerá a segunda fase da obra, face à inexistência de uma alternativa adequada na freguesia.
Também a requalificação e ampliação da Escola EB1 de Alpriate, em Vialonga, sofreu ajustamentos, uma vez que a consignação dos trabalhos avançou apenas em Novembro. O atraso deveu-se à indisponibilidade temporária do espaço escolar, que só ficou livre durante a interrupção lectiva do primeiro trimestre, bem como à tramitação de uma acção judicial no âmbito do contencioso pré-contratual relacionada com a adjudicação do contrato de locação de módulos metálicos para a relocalização dos alunos. O efeito suspensivo deste processo só recentemente foi levantado por despacho judicial.
No âmbito do Parque Urbano do Olival de Fora, em Vialonga, integrado no projecto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a alteração orçamental decorre da antecipação do plano de trabalhos e do cronograma financeiro e de pagamentos. Foram ainda incluídos ajustamentos relativos a obras públicas como o Laboratório Municipal de Conservação e Restauro, a Escola Básica Romeu Gil, no Forte da Casa, a Escola de Música de Vialonga e a requalificação das antigas instalações da USF de Vialonga, todas no âmbito de candidaturas a fundos comunitários do programa Lisboa 2030. Outro destaque vai para a introdução da obra das Piscinas Municipais de Vialonga.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...