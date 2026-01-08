Alenquer desafia alunos a desenvolver ideias empreendedoras

Município de Alenquer reforça a aposta no empreendedorismo escolar com a realização de dois concursos de ideias dirigidos à comunidade educativa do sexto e nono anos.

A Câmara de Alenquer vai promover este ano lectivo dois concursos de ideias dirigidos aos alunos do 6º e do 9º anos de escolaridade, no âmbito do Projecto de Educação para o Empreendedorismo. As iniciativas “Dinamiza a tua Comunidade”, destinada aos alunos do 6º ano, e “Provoca as tuas Competências”, dirigida ao 9º ano, visam estimular uma atitude pró-activa e uma cultura empreendedora junto da comunidade escolar, promovendo o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e cívicas.

Os concursos decorrem entre Janeiro e Junho de 2026 e abrangem os alunos dos Agrupamentos de Escolas da Abrigada e do Carregado. No caso do 6º ano, os projectos serão apresentados por turmas, enquanto no do 9º ano poderão participar grupos de alunos constituídos entre três e cinco elementos. As propostas a concurso devem enquadrar-se nas áreas do empreendedorismo ambiental, cultural, social ou tecnológico, sendo avaliadas em duas fases por um júri constituído por seis elementos, propostos pela Divisão de Estratégia do Município de Alenquer.

No concurso “Dinamiza a tua Comunidade” será atribuído um prémio por turma vencedora, por agrupamento de escolas, bem como menções honrosas. Já no concurso “Provoca as tuas Competências” serão atribuídos três prémios, menções honrosas e ainda o prémio “Agrupamento de Escolas + Empreendedor”. O valor global estimado da despesa com prémios para ambos os concursos é de 4.215 euros, devidamente cabimentado nas Grandes Opções do Plano, no âmbito do apoio municipal à promoção do empreendedorismo nas escolas.