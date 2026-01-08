uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2026-01-08
Edição de 2026.01.08

Campo Militar de Santa Margarida recebe exercício que testa soluções militares inovadoras

O Campo Militar de Santa Margarida, no concelho de Constância, vai ser o palco de um exercício de experimentação operacional (OPEX), promovido pela Agência Europeia de Defesa (EDA), em colaboração com o Exército português. Depois de Itália, Portugal é o segundo país a receber este evento, em Setembro de 2026, que transformará o território num verdadeiro “laboratório de campo” para testar soluções militares inovadoras.
O exercício HEDI–OPEX 2026 integra o Hub for EU Defence Innovation (HEDI), uma iniciativa europeia destinada a acelerar a transição de tecnologias de defesa do laboratório para a aplicação em ambiente operacional real. O Campo Militar de Santa Margarida foi apontado como um dos fatores-chave da decisão, por oferecer “condições únicas para testes de campo”, incluindo cenários complexos e a possibilidade de tiro real, assegurando elevados padrões de segurança e coordenação. A EDA valorizou ainda o enquadramento regulatório português, considerado favorável à inovação e à experimentação tecnológica.
O exercício tem como objetivo testar, em contexto operacional simulado, diversas tecnologias de defesa, nomeadamente sistemas autónomos aéreos e terrestres, soluções de apoio logístico e evacuação sanitária, reconhecimento e vigilância, interoperabilidade entre sistemas e experimentação de “loitering munitions”. A intenção é acelerar a sua maturidade tecnológica e futura utilização pelas forças armadas europeias.

