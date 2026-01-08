uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2026-01-08
Caos nas urgências de Santarém obriga a suspender consultas

A administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) viu-se obrigada a abrir o serviço de obstetrícia do Hospital Distrital de Santarém para internar pessoas à espera na urgência e a suspender as consultas não urgentes durante duas semanas. As urgências têm estado um caos por causa da elevada afluência de doentes com gripe e infecções respiratórias, associada à falta de meios para responder à situação.

A administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) teve de tomar medidas para responder à situação caótica nas urgências do Hospital Distrital de Santarém, que se agravou no fim-de-semana, com o pico de doentes com gripe e infecções respiratórias a ser atingido no domingo, 4 de Janeiro, suspendendo durante duas semanas a actividade assistencial não urgente. Esta medida inclui a suspensão das consultas de medicina interna e das especialidades médicas não urgentes.
A decisão foi tomada ao início da tarde de segunda-feira, 5 de Janeiro, com efeito imediato, para dar resposta ao caos que se instalou nas urgências com o aumento significativo de casos que entram na unidade hospitalar, análoga ao que se passa no resto do país. A ULS Lezíria decidiu também mobilizar enfermeiros dos cuidados de saúde primários desta região para o piso 3, de Obstetrícia, que teve de ser aberto a internamentos. A abertura deste piso estava a ser reclamada pelos profissionais de saúde atendendo a que o serviço de urgência está a abarrotar com macas. Foi ainda determinado a mobilização de um médico da Unidade de Hospitalização Domiciliária para reforçar o apoio de cuidados de saúde.
As urgências do Hospital de Santarém tinham no domingo o espaço das urgências a abarrotar, com doentes em macas que enchiam todos os espaços, incluindo os corredores. A situação fez com que as corporações de bombeiros tivessem que esperar mais tempo do que é habitual pelas macas. A ULS Lezíria refere que nestas circunstâncias é preciso uma gestão mais exigente e, em determinados momentos, a “adopção de medidas excepcionais”, realçando que neste domingo atingiu-se o pico e que a situação foi acompanhada pelas equipas clínicas e de gestão, “assegurando sempre a prestação de cuidados de saúde com segurança”.
A ULS Lezíria refere que a situação foi resolvida através do reforço de macas não afectas aos transportes em ambulância, em colaboração com parceiros. “As corporações de bombeiros foram parte da solução, ajudando a ultrapassar um momento particularmente exigente, sem comprometer a resposta de emergência à população”, conclui.
Estas situações são recorrentes nesta altura do ano. Em 2024, os enfermeiros do serviço de urgência protestaram contra as condições de trabalho, falta de planeamento e a falta de profissionais na unidade de saúde. Na altura Helena Jorge, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), dizia numa conferência à porta do hospital, que “a situação nunca esteve tão má como está agora em termos de afluência e existe falta de planeamento para dar resposta aos doentes”.

