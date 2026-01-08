A cerimónia de entrega das chaves contou com a presença do presidente da câmara, Manuel Mourato, e da vereadora Paula Silva - FOTO – CM VN Barquinha

Casa nova para duas famílias de Vila Nova da Barquinha

Município de Vila Nova da Barquinha entregou chaves de habitações e formalizou contratos de renda apoiada com dois agregados familiares, no âmbito da Estratégia Local de Habitação.