uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-08
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.08 1ª página Sociedade Casa nova para duas famílias de Vil ...
Casa nova para duas famílias de Vila Nova da Barquinha
A cerimónia de entrega das chaves contou com a presença do presidente da câmara, Manuel Mourato, e da vereadora Paula Silva - FOTO – CM VN Barquinha

Casa nova para duas famílias de Vila Nova da Barquinha

Município de Vila Nova da Barquinha entregou chaves de habitações e formalizou contratos de renda apoiada com dois agregados familiares, no âmbito da Estratégia Local de Habitação.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Duas famílias de Vila Nova da Barquinha começaram o ano de 2026 com um novo capítulo nas suas vidas, após receberem as chaves das novas habitações onde vão morar e de assinarem contratos de arrendamento em regime de renda apoiada, com o município. A cerimónia decorreu no dia 30 de Dezembro e contou com a presença do presidente da câmara, Manuel Mourato, e da vereadora Paula Silva.
Os contratos agora formalizados dizem respeito a dois apartamentos resultantes da reconversão de antigas lojas em fogos habitacionais, situados na zona de expansão de Moita do Norte. A intervenção permitiu transformar espaços comerciais devolutos em habitação social, reforçando a resposta municipal às necessidades habitacionais do concelho.
Para o executivo municipal, esta acção representa mais do que um acto administrativo. A entrega das chaves simboliza o compromisso do município em garantir condições de vida dignas às famílias em situação de maior vulnerabilidade, promovendo segurança, estabilidade e perspectivas de futuro.
A iniciativa decorre ao abrigo da Estratégia Local de Habitação de Vila Nova da Barquinha e é financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Este apoio tem permitido aos municípios desenvolver soluções concretas para responder às carências habitacionais, através da reabilitação e criação de novos fogos. Segundo a autarquia, o objectivo passa por continuar a apostar em políticas públicas que reforcem a coesão social e contribuam para um concelho mais solidário e inclusivo. A reconversão de espaços existentes é vista como uma solução sustentável, que valoriza o território e responde às necessidades reais da população.

Casa nova para duas famílias de Vila Nova da Barquinha
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...