uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-08
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.08 1ª página Sociedade Colisão provoca cinco feridos em Sa ...
Colisão provoca cinco feridos em Santarém

Colisão provoca cinco feridos em Santarém

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Um acidente envolvendo dois veículos ligeiros provocou cinco feridos na tarde de segunda-feira, 5 de Janeiro, na Rua Comandante José Carvalho, em Santarém, entre o bairro de Vale de Estacas e a estação ferroviária na Ribeira de Santarém. A colisão envolveu uma carrinha onde seguiam cinco pessoas e um automóvel com um ocupante. Os feridos foram transportados para o Hospital Distrital de Santarém. O alerta foi dado pelas 15h40. No local estiveram cinco ambulâncias. A PSP tomou conta da ocorrência.

Colisão provoca cinco feridos em Santarém
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...