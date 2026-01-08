Conselho de administração da ULS Médio Tejo entre os que terminaram mandato

Dez conselhos de administração de Unidades Locais de Saúde (ULS) terminaram no dia 31 de Dezembro de 2025 os mandatos, entre os quais o da ULS Médio Tejo, que agrega os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, indicou à Lusa a direcção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Numa resposta enviada à Lusa, a direcção executiva do SNS dá conta de que terminaram os mandatos no final de 2025 os conselhos de administração das ULS do Médio Tejo, Nordeste (Bragança), Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real), S. João e Santo António (Porto), Matosinhos, Coimbra, S. José (Lisboa), Litoral Alentejano (Santiago do Cacém) e Baixo Alentejo (Beja). Em relação aos futuros conselhos de administração, a direcção executiva do SNS não comenta “nomeações que ainda não aconteceram”.