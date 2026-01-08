uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-08
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.08 1ª página Sociedade Detido por falsificar matrículas na ...

Detido por falsificar matrículas na Póvoa de Santa Iria

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

As autoridades policiais apreenderam, na Póvoa de Santa Iria, um automóvel por suspeita de um crime de falsificação de documentos e o dono da viatura foi constituído arguido e vai aguardar julgamento com termo de identidade e residência. A apreensão, feita pela divisão de Vila Franca de Xira da PSP, aconteceu no âmbito da operação “festas em segurança”, durante uma acção de prevenção criminal levada a cabo por equipas de investigação criminal especializadas na detecção e investigação de ilícitos.
No decorrer da operação, os agentes identificaram uma viatura cujas chapas de matrícula não correspondiam à marca e modelo do automóvel. Após diligências policiais, foi possível apurar que a matrícula colocada no carro pertencia a um outro veículo, de marca diferente, confirmando-se assim um cenário de falsificação de matrículas. Perante os indícios recolhidos, a PSP procedeu à apreensão cautelar da viatura e das chapas de matrícula. O processo foi entretanto remetido ao Ministério Público.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...