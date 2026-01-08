Falta de limpeza e manutenção nas estações de comboio de Vila Franca de Xira

As estações ferroviárias do concelho de Vila Franca de Xira estão imundas e a precisar de trabalhos de limpeza, requalificação e melhoria que tardam em ser vistas no terreno por quem usa diariamente o comboio. Perante as queixas que continuam a cair nos serviços municipais, o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, diz já ter enviado no final de Dezembro um novo ofício à Infraestruturas de Portugal (IP), a entidade responsável por aqueles edifícios, para que intervenha com a maior urgência possível para resolver os problemas de insalubridade que neles são sentidos.

“Fiz questão de voltar a oficiar a IP sobre o estado lastimável em que deixa as nossas estações de comboios, como a de Castanheira do Ribatejo”, nota o autarca. Em quase todas as estações, como O MIRANTE noticiou, são sentidos problemas: elevadores que nem sempre funcionam com a regularidade desejada, bilheteiras que nunca abrem, escassez ou ausência completa de seguranças e funcionários, escadas rolantes avariadas, falta de limpeza geral dos espaços e casas de banho fechadas, o que leva algumas estações a ter espaços completamente sujos onde a população urina por falta de alternativas.

Esta foi a segunda vez no espaço de dois anos que o presidente do município escreveu à IP pedindo medidas urgentes para os problemas. Anteriormente tinha exigido a realização de melhorias na estação de Castanheira do Ribatejo, onde a comissão de utentes já tinha reclamado do estado em que o edifício se encontrava. Já na altura Fernando Paulo Ferreira prometia continuar a insistir com a IP sobre esta questão, lembrando a necessidade de serem criados melhores acessos pedonais à estação e notando existirem ainda zonas com falta de segurança. O problema acabou também por ser abordado na última assembleia municipal por parte das bancadas da oposição, que se manifestaram preocupadas com a situação.

Além das queixas relacionadas com o estado da estação de comboios, o município também oficiou a IP pedindo uma intervenção urgente no viaduto de acesso à ponte Marechal Carmona, que sempre que chove com mais intensidade fica inundado. Um problema que tem décadas e que não está ainda resolvido. “O acesso à ponte na entrada norte da cidade inunda e a bobagem deles não está a funcionar como deve ser. Estamos em cima deles a pedir melhorias”, garantiu o autarca.