Edição de 2026.01.08

Ferreira do Zêzere melhora acessos pedonais à praia fluvial do Lago Azul

Intervenção tem como objectivo reforçar a segurança e a acessibilidade dos utilizadores.

A Câmara de Ferreira do Zêzere deu início a uma intervenção na localidade de Castanheira destinada a melhorar o acesso pedonal à piscina flutuante e ao ancoradouro da praia fluvial do Lago Azul, na albufeira do Castelo do Bode. A intervenção tem como objectivo reforçar a segurança e a acessibilidade dos utilizadores.
Em comunicado, a autarquia informa que as obras, já em curso e com parecer positivo da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), contemplam “a instalação de um novo passadiço e de escadarias de acesso”, abrangendo uma área total de 149 metros quadrados. As estruturas estão a ser construídas em material compósito, constituído por fibras de madeira natural e PVC, permitindo “uma integração harmoniosa na paisagem local”. Segundo o município, o projecto foi concebido para minimizar o impacto ambiental, não implicando movimentos de terra. “Os equipamentos são pré-fabricados e amovíveis, o que contribui para a preservação do equilíbrio ecológico da zona”, refere o comunicado, acrescentando que a solução adoptada garante também “um acesso seguro aos equipamentos mesmo em períodos de nível baixo da albufeira”.
A intervenção insere-se num conjunto mais amplo de investimentos municipais direccionados para a valorização turística e para o reforço das actividades de lazer no concelho. De acordo com a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, estas acções reflectem o compromisso da autarquia com a valorização ambiental da região e com a melhoria das condições oferecidas a residentes e visitantes.

