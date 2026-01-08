uma parceria com o Jornal Expresso

Fuga de gás na Póvoa de Santa Iria obrigou a cortar circulação na EN10

O abatimento de um passeio na Póvoa de Santa Iria provocou uma fuga de gás.

O abatimento de um passeio na Póvoa de Santa Iria, na noite de segunda-feira, 5 de Janeiro, provocou uma fuga de gás e interrompeu a circulação na Estrada Nacional (EN) 10. O alerta foi dado às 23h34 quando “um passeio abateu”, acabando por “fazer ruir tanto o pavimento como o muro, por trás de uma empresa”, explicou à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa.
O abatimento, continuou a mesma fonte, provocou danos no ramal de abastecimento de gás, levando a uma fuga de gás natural, controlada desde as 00h50 de terça-feira. A empresa foi evacuada por prevenção, não havendo feridos, referiu a mesma fonte, notando que a EN10 esteve com “a circulação rodoviária interrompida” até cerca das 02h00 da madrugada.
Durante a madrugada, chegaram a estar no terreno 55 operacionais apoiados por 18 veículos, incluindo o corpo de bombeiros do concelho de Vila Franca de Xira, a PSP, o Serviço Municipal de Proteção Civil e técnicos da Lisboagás.

