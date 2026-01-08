uma parceria com o Jornal Expresso

GNR deteve casal e apreendeu mais d ...

GNR deteve casal e apreendeu mais de 4 mil doses de droga em Salvaterra de Magos

O homem e a mulher, de 44 e 35 anos, respectivamente, foram detidos no decorrer de uma acção de fiscalização rodoviária.

A GNR de Santarém anunciou a detenção em flagrante delito de um casal suspeito de tráfico de droga, a quem apreendeu mais de 4.000 doses individuais de estupefacientes. Em comunicado, a GNR explica que o homem e a mulher, de 44 e 35 anos, respectivamente, foram detidos no decorrer de uma acção de fiscalização rodoviária no concelho de Salvaterra de Magos.
“O condutor e ocupante da viatura evidenciaram nervosismo e comportamentos suspeitos, tendo ainda sido detectado um odor proveniente do interior do veículo, o que levou os militares a proceder a uma busca à viatura e a uma revista de segurança aos suspeitos”, esclarece a GNR.
Na sequência das detenções efectuadas, foi ainda realizada uma busca domiciliária, que permitiu a apreensão de 1.130 doses de haxixe, 2.609 doses de anfetaminas, 147 doses de cocaína, 153 pastilhas de ecstasy, 85 selos de LSD, 4,83 gramas de cogumelos alucinogénios, 1.250 euros em numerário, cinco balanças de precisão e uma viatura, entre outro material.
Os detidos foram ouvidos no Tribunal Judicial de Santarém que determinou, como medidas de coacção, apresentações trissemanais em posto policial das respectivas áreas de residência.

