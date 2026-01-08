Manuel José 'Melro' perdeu a vida junto ao cemitério do Chouto quando ia de bicicleta
Acidente que vitimou Manuel José 'Melro', um homem muito acarinhado pelas gentes da terra, mobilizou vários meios de socorro para a freguesia do Chouto, concelho da Chamusca. Tragédia envolveu uma viatura ligeira que seguia na EN 243.
Manuel José 'Melro' ia de bicicleta quando perdeu a vida na sequência de um acidente que envolveu uma viatura ligeira, ocorrido na Estrada Nacional 243, na freguesia de Chouto, concelho da Chamusca. Segundo apurou O MIRANTE, o acidente que vitimou Manuel José, popularmente conhecido por 'Melro', ocorreu junto ao cemitério da aldeia do Chouto.
Manuel José 'Melro' era uma figura muito acarinhada pelas gentes da freguesia. Era conhecido por alegrar as festas das aldeias do concelho da Chamusca. Nas redes sociais houve muitas reacções e partilhas da notícia de O MIRANTE da morte de Manuel José. Muitos dos utilizadores recordam-no como “o primeiro a inaugurar a pista de dança e o último a sair” e um homem conhecido pela sua espontaneidade e boa disposição. Segundo apurou o nosso jornal, a pessoa que seguia na viatura ligeira também é conhecida na terra e está bastante “transtornado” com a tragédia que aconteceu. Manuel José deslocava-se muitas vezes de bicicleta e usava quase sempre colete reflector. As causas do acidente são, para já, desconhecidas.
O Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo da Protecção Civil confirmou o óbito na sequência do acidente, escusando-se a adiantar mais pormenores. O alerta foi dado às 18h21 de domingo, 4 de Janeiro, tendo sido mobilizados para o local meios dos Bombeiros da Chamusca e de Alpiarça, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Tejo e a GNR, num total de 12 operacionais apoiados por seis viaturas. Ao condutor da viatura também lhe foi prestada assistência médica no local. Foi ainda accionada uma equipa de psicólogos do INEM. A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência e irá agora investigar as causas do acidente, através do Núcleo de Investigação e Crimes em Acidentes de Viação (NICAV).