Morreu José Pereira, Provedor do Munícipe e antigo presidente da Assembleia Municipal de Tomar

Professor aposentado e figura muito conhecida na cidade de Tomar faleceu em casa, vítima de doença súbita, aos 77 anos.

O antigo presidente da Assembleia Municipal de Tomar e Provedor do Munícipe, José Manuel Fortunato Pereira, morreu ao princípio da noite de domingo, 4 de Janeiro, aos 77 anos. Zeca Pereira, como era conhecido na cidade, ter-se-á sentido mal em casa e falecido vítima de doença súbita.

O Município de Tomar manifestou o seu mais profundo pesar pelo falecimento do professor aposentado, referindo que “dedicou grande parte da sua vida ao serviço público e à comunidade tomarense, pautando o seu percurso por um forte sentido cívico, pela proximidade às pessoas e por uma participação activa na vida do concelho”.

José Manuel Pereira nasceu a 30 de Dezembro de 1948, no número 50 da Rua Fábrica da Fiação, em Tomar, junto ao rio Nabão. Nasceu em casa com uma parteira devido aos conhecimentos do pai que trabalhou durante meio século na farmácia da Misericórdia e conhecia algumas parteiras do Hospital de Tomar. Trabalhou nas oficinas das OGMA (Oficinas Gerais de Material Aeronáutico), em Alverca do Ribatejo. Foi professor de Trabalhos Manuais e deu aulas em todas as escolas de Tomar, excepto na Jácome Ratton, onde foi aluno. A última escola onde trabalhou antes de se reformar foi no antigo Colégio Nuno Álvares Pereira.

Casado e pai de dois filhos, Zeca Pereira não sabia estar parado e adorava colaborar com as instituições do seu concelho. Foi dirigente associativo de várias colectividades e fundador da secção de campismo e caravanismo no Sporting de Tomar. Foi presidente da Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar e passou por diversas comissões da Festa dos Tabuleiros. Esteve oito anos na direcção da Região de Turismo dos Templários. Também foi presidente da direcção da Canto Firme.

José Pereira é recordado em Tomar como uma “pessoa cinco estrelas”, apaixonado pela cidade e muito preocupado com a família. Poucas horas após o falecimento, o Partido Socialista de Tomar emitiu um comunicado onde refere que, ao longo da sua vida, José Pereira deixou uma marca de “dedicação ao serviço público, à educação e à comunidade tomarense, sempre com sentido de responsabilidade, proximidade e compromisso com Tomar”.