uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-08
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.08 1ª página Sociedade PCP exige mais comboios na Linha da ...

PCP exige mais comboios na Linha da Azambuja

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

As comissões concelhias do PCP de Loures, Vila Franca de Xira e Azambuja acusaram na última semana a Comboios de Portugal (CP) de adoptar uma postura “discriminatória” ao reforçar o serviço de comboios de Sintra e Cascais na noite de Ano Novo e de não tomar a mesma atitude em relação à linha de Azambuja. Num comunicado, as concelhias comunistas dizem que a opção discriminou milhares de utentes dos concelhos de Azambuja, Vila Franca de Xira e Loures, que não tiveram qualquer reforço de transportes numa das noites de maior procura do ano.
O PCP vai mais longe e acrescenta que esta decisão surge num contexto de “graves carências” já sentidas por estas populações, resultantes de anos de desinvestimento em material circulante e nos trabalhadores da CP, que atribui a sucessivos governos do PS e do PSD. Entre os problemas apontados estão a existência de apenas um comboio suburbano por hora aos fins-de-semana na Linha da Azambuja e a circulação, durante a semana, de composições com capacidade insuficiente, sobretudo nas horas de ponta.
O partido considera ainda que a opção da CP contrasta com o “silêncio” de alguns presidentes de câmara do PS nestes concelhos e com os discursos de outros autarcas que têm defendido uma maior integração destes territórios na Área Metropolitana de Lisboa. Para os comunistas, essa integração não pode ser dissociada do direito à mobilidade de quem vive e trabalha na região.
O comunicado dirige igualmente críticas ao Governo e à Infraestruturas de Portugal (IP), exigindo a garantia de acessos universais e seguros às estações, com manutenção adequada de elevadores e escadas rolantes, melhoria dos abrigos e bancos, reforço da iluminação nos acessos pedonais e maior segurança na circulação ferroviária, nomeadamente nas passagens de nível e na sinalização.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...