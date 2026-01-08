PCP exige mais comboios na Linha da Azambuja

As comissões concelhias do PCP de Loures, Vila Franca de Xira e Azambuja acusaram na última semana a Comboios de Portugal (CP) de adoptar uma postura “discriminatória” ao reforçar o serviço de comboios de Sintra e Cascais na noite de Ano Novo e de não tomar a mesma atitude em relação à linha de Azambuja. Num comunicado, as concelhias comunistas dizem que a opção discriminou milhares de utentes dos concelhos de Azambuja, Vila Franca de Xira e Loures, que não tiveram qualquer reforço de transportes numa das noites de maior procura do ano.

O PCP vai mais longe e acrescenta que esta decisão surge num contexto de “graves carências” já sentidas por estas populações, resultantes de anos de desinvestimento em material circulante e nos trabalhadores da CP, que atribui a sucessivos governos do PS e do PSD. Entre os problemas apontados estão a existência de apenas um comboio suburbano por hora aos fins-de-semana na Linha da Azambuja e a circulação, durante a semana, de composições com capacidade insuficiente, sobretudo nas horas de ponta.

O partido considera ainda que a opção da CP contrasta com o “silêncio” de alguns presidentes de câmara do PS nestes concelhos e com os discursos de outros autarcas que têm defendido uma maior integração destes territórios na Área Metropolitana de Lisboa. Para os comunistas, essa integração não pode ser dissociada do direito à mobilidade de quem vive e trabalha na região.

O comunicado dirige igualmente críticas ao Governo e à Infraestruturas de Portugal (IP), exigindo a garantia de acessos universais e seguros às estações, com manutenção adequada de elevadores e escadas rolantes, melhoria dos abrigos e bancos, reforço da iluminação nos acessos pedonais e maior segurança na circulação ferroviária, nomeadamente nas passagens de nível e na sinalização.