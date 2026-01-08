Sessões gratuitas sobre segurança e saúde infantil em Salvaterra de Magos

A Câmara de Salvaterra de Magos vai promover, na Biblioteca Municipal, dois workshops gratuitos dirigidos a pais e cuidadores, dinamizados pela enfermeira Andreia Amaral, autora do livro SOS Mamã, no âmbito da actividade “Roda dos Cuidados”, integrada no programa SER- Salvaterra em Rede (CLDS 5G). As sessões estão agendadas para os dias 10 e 17 de Janeiro, ambas pelas 10h30. O primeiro workshop, a 10 de Janeiro, terá como tema “Prevenção do engasgamento e atenção a comportamentos de risco”, enquanto a sessão de 17 de Janeiro será dedicada ao tema “Tornar leve a doença em pediatria”. A iniciativa pretende reforçar conhecimentos e competências parentais, promovendo a segurança, o bem-estar e a literacia em saúde no acompanhamento de crianças, através da partilha de informação prática e acessível. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória e limitada, devendo a mesma ser efectuada presencialmente na Biblioteca Municipal ou através do endereço electrónico clds-salvaterra@cm-salvaterrademagos.pt. O programa SER – Salvaterra em Rede (CLDS 5G) é promovido pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, contando com financiamento do Portugal 2030 e do Fundo Social Europeu+. A ficha de inscrição encontra-se disponível no sítio oficial do município.